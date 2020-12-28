В Махачкале арестовали четырех предполагаемых последователей ИГИЛ по делу о подготовке теракта 

Советский районный суд Махачкалы арестовал четырех жителей Дагестана, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии правоохранителей, теперь уже арестованные граждане были последователями запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». В минувшую пятницу их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — рассказали тогда в ФСБ.

По словам силовиков, в телефонах задержанных нашли переписку с координаторами, находящимися за пределами России. Кроме того, в доме одного из предполагаемых преступников обнаружили боеприпасы и оружие.