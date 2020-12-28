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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В Махачкале арестовали четырех предполагаемых последователей ИГИЛ по делу о подготовке теракта 

Общество7

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Советский районный суд Махачкалы арестовал четырех жителей Дагестана, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии правоохранителей, теперь уже арестованные граждане были последователями запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». В минувшую пятницу их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — рассказали тогда в ФСБ.

По словам силовиков, в телефонах задержанных нашли переписку с координаторами, находящимися за пределами России. Кроме того, в доме одного из предполагаемых преступников обнаружили боеприпасы и оружие.

Теги:
sn, дагестан, теракт , фсб

Экс-посла Молдовы в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

Общество98

98
 

В Молдове задержали бывшего посла республики в России Андрея Негуцу по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщили в молдавской генпрокуратуре. 

На данный момент Негуца задержан на 72 часа. Затем прокуратура проверит его показания и в зависимости от обстоятельств примет решение о ходатайстве по поводу меры пресечения. 

Автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболиков, задержали на молдавско-украинской границе около трех недель назад. Продукцию обнаружили в грузовом отсеке микроавтобуса, машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.

После этого Негуца был отозван из России. В генпрокуратуре отметили, что он не признает свою вину.

Теги:
россия, молдова, задержание, em
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