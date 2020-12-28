Власти Москвы потратили более 210 млн рублей на видеонаблюдение с возможностью определять социальную дистанцию на остановках

Власти Москвы потратили более 214,4 млн рублей на комплекты видеонаблюдения с системой распознавания лиц для остановочных павильонов. На карточку на сайте Госзакупок обратило внимание «МБХ медиа».

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте, маршрутизатор, входящий в комплект, должен и обладать возможностью «анализа видео-трафика и детектирования лиц», «отправки данных в формате FaceTraffic», а также определять «соблюдение социальной дистанции объектами наблюдения в зоне наблюдения комплекса УБСВ (устройств беспроводной связи и видеонаблюдения — ред.)».

Сама видеокамера, согласно документам, должна предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики» и выявлять «внешнее воздействие, праздношатание, направление движения», а также реагировать на появление и исчезновение звуков, уметь подсчитывать людей, составлять тепловые карты и обладать возможностью «управления очередями».

Скрин технического задания. Желтым цветов выделены пункты, описанные в новости

Всего власти Москвы купили 1156 комплектов, состоящих из камеры, маршрутизатора, блока питания, антенного комплекса, флэш-накопителя и других деталей, по цене 185,5 тысячи рублей за штуку. Устанавливать их планируется на остановочных павильонах ПО28.

Контракт заключили 5 октября, тендер выиграла компания «Телеполис». В ходе торгов цену договора удалось снизить всего на 2,1 млн рублей — с 216,5 млн до 214,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что Мэрия Москвы потратит 76,8 млн рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой пользователи жалуются на нарушителей правил парковки. После модернизации приложения власти смогут отслеживать больных COVID-19, нарушающих карантин.