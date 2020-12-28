Экс-посла Молдовы в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

В Молдове задержали бывшего посла республики в России Андрея Негуцу по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщили в молдавской генпрокуратуре.

На данный момент Негуца задержан на 72 часа. Затем прокуратура проверит его показания и в зависимости от обстоятельств примет решение о ходатайстве по поводу меры пресечения.

Автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболиков, задержали на молдавско-украинской границе около трех недель назад. Продукцию обнаружили в грузовом отсеке микроавтобуса, машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.

После этого Негуца был отозван из России. В генпрокуратуре отметили, что он не признает свою вину.