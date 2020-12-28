Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

Экс-посла Молдовы в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

Общество10

10
 

В Молдове задержали бывшего посла республики в России Андрея Негуцу по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщили в молдавской генпрокуратуре. 

На данный момент Негуца задержан на 72 часа. Затем прокуратура проверит его показания и в зависимости от обстоятельств примет решение о ходатайстве по поводу меры пресечения. 

Автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболиков, задержали на молдавско-украинской границе около трех недель назад. Продукцию обнаружили в грузовом отсеке микроавтобуса, машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.

После этого Негуца был отозван из России. В генпрокуратуре отметили, что он не признает свою вину.

Теги:
россия, молдова, задержание, em

Власти Москвы потратили более 210 млн рублей на видеонаблюдение с возможностью определять социальную дистанцию на остановках

Общество11

11
 

Власти Москвы потратили более 214,4 млн рублей на комплекты видеонаблюдения с системой распознавания лиц для остановочных павильонов. На карточку на сайте Госзакупок обратило внимание «МБХ медиа».

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте, маршрутизатор, входящий в комплект, должен предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики» и обладать возможностью «анализа видео-трафика и детектирования лиц», «отправки данных в формате FaceTraffic», а также определять «соблюдения социальной дистанции объектами наблюдения в зоне наблюдения комплекса УБСВ (устройств беспроводной связи и видеонаблюдения — ред.)».

Сама видеокамера, согласно документам, должна выявлять «внешнее воздействие, праздношатание, направление движения», а также реагировать на появление и исчезновение звуков, уметь подсчитывать людей, составлять тепловые карты и обладать возможностью «управления очередями».

Скрин технического задания. Желтым цветов выделены пункты, описанные в новости

Всего власти Москвы купили 1156 комплектов, состоящих из камеры, маршрутизатора, блока питания, антенного комплекса, флэш-накопителя и других деталей, по цене 185,5 тысячи рублей за штуку. Устанавливать их планируется на остановочных павильонах ПО28.

Контракт заключили 5 октября, тендер выиграла компания «Телеполис». В ходе торгов цену договора удалось снизить всего на 2,1 млн рублей — с 216,5 млн до 214,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что Мэрия Москвы потратит 76,8 млн рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой пользователи жалуются на нарушителей правил парковки. После модернизации приложения власти смогут отслеживать больных COVID-19, нарушающих карантин.

Теги:
госзакупки, ng, камеры наблюдения
Больше интересного в вашей ленте
5 знаменитых советских автомобилей, которые нынешняя молодёжь уже не знает
Вы будете видеть меньше такого
Функции клавиатуры на телефоне, о которых не знают многие пользователи
Вы будете видеть меньше такого
Сколько на Земле воды? Наглядный пример
Вы будете видеть меньше такого
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI — главные достоинства и недостатки
Вы будете видеть меньше такого
12 животных-качков, которые нарастили себе завидную мускулатуру без всяких спортзалов
Вы будете видеть меньше такого
Фотографии красивой, задумчивой, прекрасной Алины Загитовой
Вы будете видеть меньше такого
Как одеваться так, чтобы окружающие спрашивали, где купить такие же вещи? Делюсь тремя простыми методами
Вы будете видеть меньше такого
Француз нашёл 90 невероятных зданий времён СССР. Фото поразили воображение
Вы будете видеть меньше такого
Самая красивая гимнастка завершила карьеру. Мы собрали лучшие фотографии и вспомнили причины всеобщей любви к Солдатовой
Вы будете видеть меньше такого
Абхазия. Съездила и проверила на себе негативные слухи. Общие выводы о поездке
Вы будете видеть меньше такого
Всего 26 м² невероятной красоты и уюта. Переделка крошечной питерской квартиры. Показываем, что получилось
Вы будете видеть меньше такого
5 мясных блюд, которые стали хитом на нашем новогоднем столе (делюсь рецептами)
Вы будете видеть меньше такого
Решил удивить жену и сделал яйцо наоборот. Показываю как сварить яйца желтком наружу
Вы будете видеть меньше такого
Пупыши: красивый район в центре Москвы, где безлюдно и очень красиво
Вы будете видеть меньше такого
Подсмотрел у соседа за забором гениальную идею из пластикового бутыля, побежал домой повторять его задумку
Вы будете видеть меньше такого
Годятся в дочери: пять российских актёров, которые женились на молодых девушках
Вы будете видеть меньше такого
Так из лаваша мало кто готовит! Обалденная закуска "Мозайка" на праздничный стол!
Вы будете видеть меньше такого
Короткие драматические сериалы с высоким рейтингом (15 сериалов)
Вы будете видеть меньше такого
Подготовили 4 коробки подарков для близких, отправим почтой. Покажем, что туда входит
Вы будете видеть меньше такого
Приспособление для электродрели - Фрезер
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera