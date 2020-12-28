Индонезия закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

Власти Индонезии ограничат въезд в страну для иностранцев из-за нового штамма COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди.

Ограничения на въезд в Индонезию вводятся с 1 по 14 января. Они не коснутся высокопоставленных государственных чиновников.

До этого Индонезия из-за нового штамма закрыла границы для въезжающих из Великобритании. Также были ужесточены правила въезда из Европы и Австралии.

Ранее границы из-за нового штамма коронавируса до конца января закрыла Япония. Аналогичное решение приняли власти Саудовской Аравии, там запрет на въезд сегодня продлили еще на неделю.

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 —

первоначально выявили в Великобритании. По словам премьера страны Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также обнаружили в ряде европейских стран, а также в Австралии, ЮАР, Италии, Израиле, Иордании, Южной Корее и Японии. Десятки стран приостановили авиасообщение с Британией. Россия также присоединилась к запрету на полеты.