«Левада»: более половины россиян не готовы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V»

Только 38% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», 58% отказались прививаться даже бесплатно. Это следует из опроса «Левада-центра».

Молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки, при этом старшие группы склонны проявлять гораздо больший энтузиазм в этом вопросе. Число тех, кто готов сделать прививку, сильно не изменилось — октябре и августе желающих было 36% и 38% соответственно.

«Левада центр» отмечает, что среди тех, кто одобряет деятельность президента России Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку, однако среди тех, кто относится к президенту скептически, большинство не готово вакцинироваться.

При этом сам президент до сих пор не сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Во время большой пресс-конференции, прошедшей 17 декабря, он заявил, что не подходит под возрастные ограничения — президенту сейчас 68 лет (Минздрав 27 декабря уже одобрил применение вакцины от COVID-19 «Спутник V» для людей старше 60 лет — ред.).

Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков в беседе с «Новой газетой» объяснил высокий процент людей, одобряющих деятельность Путина, среди тех, кто готов прививаться, тем, что отношение к любым мерам, которые предпринимает власть — в стране, в Москве — в целом зависит от отношения людей к власти.

«Если человек одобряет деятельность руководства, то он скорее одобряет те меры, которые проводит правительство.

Будь то вакцина, будь то установка камер в Москве. Те, кто по умолчанию доверяют власти, лучше относятся к ее решениям». Среди тех, кто верит руководству, больше людей, которые уверены, что все хорошо и ничего опасного нет, добавил Волков.

Различны взгляды и у тех, кто потребляет контент преимущественно телевизионный и у тех, кто привык получать информацию в интернете — последние доверяют российской вакцине меньше, чем те, кто предпочитает телевизор.

Среди наиболее популярных причин отказа от вакцины — желание дождаться окончания испытаний препарата (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). Также у 12% опрошенных есть противопоказания для вакцинации, еще 12% — просто не видят смысла в прививках.

«Левада» также отмечает, больше половины (57%) респондентов опасаются заразиться COVID, 41% — не боятся. В целом это незначительно отличается от данных октября (64% и 34% соответственно). Мужчины (47%) боятся заразиться существенно меньше, чем женщины (64%); уровень опасений выше среди старших групп населения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 декабря жители столицы старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%, а разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм COVID.

Препарат «Спутник V», созданный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи критиковали поспешную регистрацию препарата, однако 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация. В России уже зарегистрировали и другую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», третья находится в стадии испытаний.