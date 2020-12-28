Троих полицейских из Энгельса приговорили к условным и реальным срокам по делу о подбросе наркотиков и избиении задержанного

Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил троих полицейских к срокам от трех лет условно до трех лет шести месяцев колонии за то, что они избили местного жителя Романа Исаенко и подбросили ему наркотики. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на адвоката Антона Алексеева, который с ней сотрудничает.

Экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД «Энгельсское» Владислав Казимиров получил три года шесть месяцев колонии, а его заместитель Сергей Капур и оперуполномоченный Денис Яковлев — по три года условно. Всем фигурантам дела также запретили работать в правоохранительных органах на срок от двух лет до двух лет и трех месяцев.

В зависимости от роли трое обвинялись в превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК). Обвинение требовало для фигурантов дела от 7,5 до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, осенью 2018 года наркополицейские избили задержанного Романа Исаенко и подбросили ему наркотики в карман. Свою вину никто из них не признал.