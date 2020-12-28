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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Троих полицейских из Энгельса приговорили к условным и реальным срокам по делу о подбросе наркотиков и избиении задержанного
«Новая газета»редакция
Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил троих полицейских к срокам от трех лет условно до трех лет шести месяцев колонии за то, что они избили местного жителя Романа Исаенко и подбросили ему наркотики. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на адвоката Антона Алексеева, который с ней сотрудничает.
Экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД «Энгельсское» Владислав Казимиров получил три года шесть месяцев колонии, а его заместитель Сергей Капур и оперуполномоченный Денис Яковлев — по три года условно. Всем фигурантам дела также запретили работать в правоохранительных органах на срок от двух лет до двух лет и трех месяцев.
В зависимости от роли трое обвинялись в превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК). Обвинение требовало для фигурантов дела от 7,5 до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, осенью 2018 года наркополицейские избили задержанного Романа Исаенко и подбросили ему наркотики в карман. Свою вину никто из них не признал.
В Волгограде оштрафовали военного за снос забора в аэропорту на боевой машине
Волгоградский гарнизонный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей ефрейтора Александра Жеребцова, который въехал в забор аэропорта Волгограда на боевой машине пехоты (БМП), будучи в пьяном виде. Об этом пишет «Коммерсант».
Жеребцова признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Также суд лишил военного прав на год и шесть месяцев.
«Коммерсант» уточняет, что Жеребцов 20 октября на БМП проломил бетонный забор, огораживающий территорию аэропорта, и проехал по ней около полутора километров, после чего в машине закончилось топливо. Жеребцов рассказал, что начал выпивать до того, как сел за руль БМП, вместе с товарищем, последнего к административной ответственности не привлекли.