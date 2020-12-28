В Волгограде оштрафовали военного за снос забора в аэропорту на боевой машине

Холдинг «Газпром-медиа» приобрел российский видеохостинг и агрегатор видеоконтента Rutube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО «Руформ» к ООО «ИНТЕРФАКС-ТВ», входящему в холдинг «Газпром-медиа». В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО «Руформ», — заявили в пресс-службе. При этом сумма сделки в сообщении не раскрывается.

Холдинг пообещал сохранить команду Rutube и «усилить ее в рамках модернизации сервиса». Должность генерального директора Rutube продолжит занимать Роман Максимов.

Рекламу на платформе будет размещать сейлз-хаус «Газпром-медиа». «Расширение предложения в сегменте видео — важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении «Газпром-медиа» в качестве поставщика качественной рекламной аудитории», — заявила гендиректор сейлз-хауса холдинга.

Ранее гендиректор холдинга Александр Жаров заявил, что «Газпром-медиа» уже год работает над модернизацией платформы и в 2021–2022 годах представит две площадки для размещения видео, которые будут такими же удобными, как и аналогичная американская платформа YouTube:

«У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать,

сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube,

а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше», — уверил тогда он. Жаров выразил надежду, что блокировка платформы YouTube в России не произойдет.

В ноябре этого года Роскомнадзор «из-за цензуры YouTube» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их помочь создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. В сообщении обратили внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на «отечественных видеохостингах».

Ранее депутаты, а следом и сенаторы одобрили закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают «цензуру». Под ограничения попадут YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы. Авторы инициативы объяснили, что «цензуре» со стороны американских сайтов в интернете подверглись RT, РИА «Новости» и «Крым 24», всего они увидели «порядка 20 фактов дискриминации».

Роскомнадзор будет вести реестр платформ, ограничивающих СМИ, и сможет наказывать блокировками и замедлением трафика ресурсы, которые ограничивают «значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка и происхождения».