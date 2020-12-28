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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В Волгограде оштрафовали военного за снос забора в аэропорту на боевой машине
Волгоградский гарнизонный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей ефрейтора Александра Жеребцова, который въехал в забор аэропорта Волгограда на боевой машине пехоты (БМП), будучи в пьяном виде. Об этом пишет «Коммерсант».
Жеребцова признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Также суд лишил военного прав на год и шесть месяцев.
«Коммерсант» уточняет, что Жеребцов 20 октября на БМП проломил бетонный забор, огораживающий территорию аэропорта, и проехал по ней около полутора километров, после чего в машине закончилось топливо. Жеребцов рассказал, что начал выпивать до того, как сел за руль БМП, вместе с товарищем, последнего к административной ответственности не привлекли.
«Газпром-медиа» приобрел российский видеохостинг Rutube
Холдинг «Газпром-медиа» приобрел российский видеохостинг и агрегатор видеоконтента Rutube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
«Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО «Руформ» к ООО «ИНТЕРФАКС-ТВ», входящему в холдинг «Газпром-медиа». В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО «Руформ», — заявили в пресс-службе. При этом сумма сделки в сообщении не раскрывается.
Холдинг пообещал сохранить команду Rutube и «усилить ее в рамках модернизации сервиса». Должность генерального директора Rutube продолжит занимать Роман Максимов.
Рекламу на платформе будет размещать сейлз-хаус «Газпром-медиа». «Расширение предложения в сегменте видео — важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении «Газпром-медиа» в качестве поставщика качественной рекламной аудитории», — заявила гендиректор сейлз-хауса холдинга.
Ранее гендиректор холдинга Александр Жаров заявил, что «Газпром-медиа» уже год работает над модернизацией платформы и в 2021–2022 годах представит две площадки для размещения видео, которые будут такими же удобными, как и аналогичная американская платформа YouTube:
«У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать,
сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube,
а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше», — уверил тогда он. Жаров выразил надежду, что блокировка платформы YouTube в России не произойдет.
В ноябре этого года Роскомнадзор «из-за цензуры YouTube» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их помочь создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. В сообщении обратили внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на «отечественных видеохостингах».
Ранее депутаты, а следом и сенаторы одобрили закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают «цензуру». Под ограничения попадут YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы. Авторы инициативы объяснили, что «цензуре» со стороны американских сайтов в интернете подверглись RT, РИА «Новости» и «Крым 24», всего они увидели «порядка 20 фактов дискриминации».
Роскомнадзор будет вести реестр платформ, ограничивающих СМИ, и сможет наказывать блокировками и замедлением трафика ресурсы, которые ограничивают «значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка и происхождения».