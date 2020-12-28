Министр образования: снижение стоимости обучения в вузах из-за перехода на «дистанционку» возможно лишь при наличии веских оснований

Министр образования Валерий Фальков заявил, что снижение стоимости обучения в российских вузах в связи с переходом на «дистанционку» будет происходить точечно и при наличии веских оснований. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас идет, мне кажется, неправильный вопрос: давайте снизим стоимость обучения студентам. Давайте, но только тем и в тех случаях, где это действительно обосновано. Почему мы должны только по самому факту перевода образования в удаленный формат сразу же делать скидку?» — сказал Фальков.

Универсальную скидку для всех вузов, по мнению министра, выработать нельзя. Он считает, что этот вопрос нужно решать в рамках договоров студентов с вузами. «Где-то преподаватели выкладываются, а где-то начинают сачковать», — отметил министр.

По словам Фалькова, вузы сейчас находятся в трудной финансовой ситуации. Необдуманные решения, как считает он, могут привести к приостановке выплаты зарплат преподавателям и коммунальных платежей.

Министр добавил, что на поддержку вузов в период пандемии коронавируса власти выделили более 15 млрд рублей: «Летом был первый транш, достаточно большой — 9,6 млрд и вот 6 с небольшим млрд было в декабре».

В ноябре студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, подали иск с требованием предоставить им скидку из-за перехода на дистанционное обучение. После этого ректор вуза Виктор Садовничий заявил о выделении 30 млн рублей на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников, на прошлой неделе он сообщил, что на эти цели выделено порядка 2,5 млрд рублей.

На дистанционном обучении, помимо студентов, в Москве находятся и учащиеся 6-11 классов. Согласно исследованию группы сервисов «Актион Образование», 53% родителей школьников считают, что отставание от программы из-за «дистанционки» стало «беспрецедентным».