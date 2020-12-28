Суд в Китае приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку, рассказывавшую о распространении COVID в Ухани

Суд в Шанхае — в одном из крупнейших городов Китая — приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнюю журналистку Чжан Чжань. Она вела репортажи из города Ухань во время вспышки пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Ее признали виновной в «распространении ложной информации» и «провоцировании ссор и неприятностей». South China Morning Post отмечает, что сторонникам журналистки запретили вход в зал суда.

Сама Чжань, которая свою вину не признает, ранее объявила голодовку и приехала в суд в инвалидной коляске. «Чжан Чжань присутствовала на суде в инвалидном кресле, у нее слабое здоровье, — заявил адвокат Чжан Кеке.

Газета уточняет, что максимальное наказание, предусмотренное по статье, по которой обвиняется Чжань, достигает пяти лет лишения свободы.

Журналистка находилась в следственном изоляторе в районе Пудун в Шанхае с середины мая, она настаивала на своей невиновности. В июне она объявила голодовку в знак протеста против своего ареста. Чжань была одной из немногих журналистов в Китае, которые рассказывали о жизни людей в Ухане во время изоляции города.

Вирус, первая вспышка которого была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань, уже унес 1 765 071 тысяч жизней по всему миру, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В России непосредственно от инфекции умерли более 55 тысяч человек.