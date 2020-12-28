В ФСБ отчитались о задержании подпольных оружейников в 13 российских регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в 13 регионах России 28 человек, модернизировавших оружие и изготавливавших боеприпасы. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики ликвидировали 11 подпольных мастерских в Карелии, Приморье, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях. Было найдено 123 единицы оружия и более девяти тысяч патронов.

Среди изъятого —19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 20 единиц холодного оружия, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов. Также сотрудники ФСБ обнаружили 15 минометных мин, 12 ручных гранат, 165 основных частей оружия и семь килограммов пороха.

В конце ноября в ФСБ заявили о задержании жителя Мурома по подозрению в контрабанде изделий военного назначения. По версии силовиков, 57-летний мужчина хотел отправить их в Китай.