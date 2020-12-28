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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В ФСБ отчитались о задержании подпольных оружейников в 13 российских регионах
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в 13 регионах России 28 человек, модернизировавших оружие и изготавливавших боеприпасы. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Силовики ликвидировали 11 подпольных мастерских в Карелии, Приморье, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях. Было найдено 123 единицы оружия и более девяти тысяч патронов.
Среди изъятого —19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 20 единиц холодного оружия, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов. Также сотрудники ФСБ обнаружили 15 минометных мин, 12 ручных гранат, 165 основных частей оружия и семь килограммов пороха.
В конце ноября в ФСБ заявили о задержании жителя Мурома по подозрению в контрабанде изделий военного назначения. По версии силовиков, 57-летний мужчина хотел отправить их в Китай.
В России за сутки зарегистрировали 27787 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 27787 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 27 декабря, за сутки во всей стране выявили 28284 новых случаев COVID.
Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 078 035. В Москве за последний день выявили 6253 новых заболевших COVID-19.
Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют столица, где за сутки госпитализировали 1412 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербург (3748 новых случаев заражения коронавирусом за сутки) и Подмосковье (1606). В Нижегородской области выявили 502 новых случаев COVID, в Свердловской области — 404.
За последний день умерли 487 пациентов с коронавирусом, число жертв COVID-19 за все время пандемии достигло 55 265.
Все люди, прибывающие в Турцию из-за границы на самолете, с 28 декабря должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже 72 часов. Тех, у кого такого теста не будет, — в страну не пустят, однако въезжающим предоставят возможность тестироваться при въезде. Если у человека обнаружат коронавирус, его поместят на карантин. Новые меры будут действовать до 1 марта.
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 19,1 млн), Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.
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