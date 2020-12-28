В бухте Находка в Приморье произошел разлив нефтепродуктов

Специалисты ликвидируют разлив топлива в бухте Находка в Приморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города. В бухте, «предположительно, с иностранного торгового судна» сбросили нефтесодержащие отходы.

«Поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО „Аттис Энтерпрайз“ были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна», — уверили в администрации.

В пресс-службе мэрии агентству заявили, что собрано «более тысячи литров маслянистой жидкости», работы по ликвидации загрязнения еще продолжаются. В сообщении не уточняется площадь загрязнения.

Росприроднадзор начал проверку, устанавливается источник загрязнения. «В настоящее время оснований для вмешательства транспортной прокуратуры нет. В случае установления факта загрязнения акватории судном, к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура», — заявил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Это не первый случай разлива топлива в бухте «Находка» в Приморье. В октябре этого года также произошел крупный разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения залива составила более 35 тысяч квадратных метров.

Крупная экологическая катастрофа ранее произошла этой осенью на Камчатке. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке. Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку.

Организация отмечала, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было. Следователи, впрочем, заявили, что сейчас наиболее вероятной причиной загрязнения акватории они считают цветение фитопланктона.