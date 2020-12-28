В России за сутки зарегистрировали 27787 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 27787 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 27 декабря, за сутки во всей стране выявили 28284 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 078 035. В Москве за последний день выявили 6253 новых заболевших COVID-19.

Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют столица, где за сутки госпитализировали 1412 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербург (3748 новых случаев заражения коронавирусом за сутки) и Подмосковье (1606). В Нижегородской области выявили 502 новых случаев COVID, в Свердловской области — 404.

За последний день умерли 487 пациентов с коронавирусом, число жертв COVID-19 за все время пандемии достигло 55 265.

Все люди, прибывающие в Турцию из-за границы на самолете, с 28 декабря должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже 72 часов. Тех, у кого такого теста не будет, — в страну не пустят, однако въезжающим предоставят возможность тестироваться при въезде. Если у человека обнаружат коронавирус, его поместят на карантин. Новые меры будут действовать до 1 марта.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 19,1 млн), Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.