В Турции вступило в силу требование иметь отрицательный тест на COVID-19 при прилете в страну

Все люди, прибывающие в Турцию из-за границы на самолете, с 28 декабря должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом, как сообщает агентство «Анадолу», заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Ходжа.

«Каждый пассажир, прибывающий из-за границы воздушным транспортом с 28 декабря и наземным транспортом после 30 декабря, обязан предоставить отрицательный результат ПЦР-теста», — заявил министр.

Он добавил, что тех, у кого не будет на руках отрицательного теста, сделанного не позже 72 часов назад, не пустят в Турцию, однако въезжающим предоставят возможность тестироваться при въезде. Если у человека обнаружат коронавирус, его поместят на карантин.

Ужесточение правил въезда в страну, как пояснил Ходжа, связано с распространением более заразного штамма COVID-19, выявленного в Великобритании. Новые меры будут действовать до 1 марта.

Власти Турции ранее объявили, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в стране будет действовать непрерывный комендантский час. До этого в рамках борьбы с коронавирусом в стране начал действовать комендантский час по выходным.

Турция занимает седьмое место по числу заразившихся COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии на территории страны зафиксировали более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 19 тысяч человек.