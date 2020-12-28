Новый штамм коронавируса обнаружили в Иордании и Южной Корее

Новый, более заразный, штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, зарегистрировали в Иордании и Южной Корее. По данным властей обеих стран, люди, инфицированные новым типом COVID-19, ранее были в Великобритании.

Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний заявило, что новый штамм вируса подтвердился у трех человек, все они члены одной семьи. Корейские медики планируют проверить еще одну семью, которая недавно приехала из Британии — пожилой мужчина из этой семьи ранее умер, он был инфицирован COVID-19, однако точный тип коронавируса пока не удалось установить.

Информагентство Petra со ссылкой на министра здравоохранения Иордании Назира Обейдата сообщило, что в стране выявили двух заболевших — это пара, недавно прибывшая из Великобритании. Мужчину и женщину отправили на карантин.

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 — выявили в Великобритании. По словам премьера страны Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также обнаружили в Дании, Швеции, Испании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, Италии, Швейцарии, Израиле и Японии. Десятки стран приостановили авиасообщение с Британией. Присоединилась к запрету полетов и Россия — авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 до 29 декабря, решения о продлении ограничения пока не было.