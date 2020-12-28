Трамп подписал бюджет на 2021 год и утвердил меры поддержки в связи с COVID-19 на 900 млрд долларов

Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 год, который предусматривает выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению во время пандемии коронавируса. Об этом в своем твиттере сообщил младший помощник президента Джадд Дир.

«Президент подписал закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи и помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей», — заявил он.

Проект бюджета предполагает финансирование работы правительства на сумму 1,4 трлн долларов. В него входит и пакет экономических мер на сумму почти 900 млрд долларов. Помимо этого, согласно закону, большинству американцев положены выплаты в размере 600 долларов, а также дополнительные выплаты тем, кто остался без работы. Пакет включает в себя и расширение программы займов для малого бизнеса и новые выплаты авиакомпаниям и учебным заведениям.

В своем заявлении, которое Трамп сделал после подписания бюджета, президент заявил, что ожидает от конгресса голосования в пользу отдельного законопроекта, увеличивающего выплаты. По его словам, голосование должно пройти в понедельник; Трамп призвал конгрессменов убрать из бюджета ненужные статьи расхода и сам пообещал прислать им список положений, которые он считает необходимым убрать.

Ранее Трамп требовал увеличить сумму до 2 тыс. долларов, посчитав выплаты «нелепо низкими», грозил наложить вето на законопроект, если его требование не будет выполнено, и уже 23 декабря заявил, что не подпишет законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, если в него не внесут изменения.

Помимо этого, из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году следует, что власти США направляют 290 млн долларов на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». На работу радиостанций «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», финансируемых из госбюджета США, направят дополнительные средства.

То, что Трамп в итоге подписал бюджет, позволило избежать шатдауна — приостановки работы правительства США. Чтобы избежать шатдауна из-за задержки с бюджетом, Трамп был вынужден несколько раз подписывать указы о продлении финансирования правительства.

Более месяца между Сенатом и Палатой представителей были разногласия по поводу этого законопроекта, конгрессмены не могли прийти к компромиссу, однако 22 декабря Конгресс одобрил новый пакет мер.