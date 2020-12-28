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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 28 декабря. Коротко
Общество1 427
Наталья Глуховакорреспондент
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- Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 год, который предусматривает выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению во время пандемии коронавируса. Пакет предполагает выплаты в 600 долларов большинству американцев и дополнительные выплаты тем, кто остался без работы. Ранее Трамп требовал увеличить сумму до 2 тыс. долларов и грозил наложить вето на законопроект.
- Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого по статье о госизмене, переместили из карантина в обычную камеру. «Ваня говорил, что это непростое испытание: он не ходил гулять две недели, он две недели не ходил в душ, две недели не меняли белье. Это, конечно, нарушение правил внутреннего распорядка», — заявила член ОНК Марина Литвинович. Теперь Сафронов сидит в одной камере с украинским футболистом Василием Василенко.
- В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице составило 10 989. В Москве сегодня стартует вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» среди жителей старше 60 лет.
- Сотрудники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева и сотрудника местного управления УФСБ Антона Калиниченко, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники. По данным издания, задержанным инкриминируется вымогательство в особо крупном размере.
- В Турции ужесточили требования к прибывающим в страну людям: с 28 декабря при прилете в страну нужно предоставить справку (полученную не более чем за 72 часа) об отрицательном результате теста на COVID-19. С 30 декабря требования коснутся тех, кто прибывает на наземном и морском транспорте.
- Новый, более заразный, штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, зарегистрировали в Иордании и Южной Корее. Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также обнаружили в Дании, Швеции, Испании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, Италии, Швейцарии, Израиле и Японии; десятки стран приостановили авиасообщение с Британией.
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Теги:ng, коронавирус, сафронов иван, сша
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