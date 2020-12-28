Присяжные признали виновным расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова

Присяжные единогласно признали виновным солдата-срочника Рамиля Шамстудинова, который обвиняется в убийстве восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. При этом присяжные отметили, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

Как отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это означает, что судья может назначить Шамстудинову не более двух третей максимального срока наказания по его статье, то есть не более 13 лет 4 месяцев.

«При этом судья не может учитывать обстоятельства, отягчающие наказание, но обязан учесть смягчающие обстоятельства при их наличии, так что срок может быть еще меньше», — отметил Чиков.

Накануне во Втором Восточном окружном военном суде в Чите прошли прения сторон по делу солдата-срочника Шамсутдинова. Гособвинитель просил присяжных признать подсудимого виновным в полном объеме и не заслуживающим снисхождения. Оглашение приговора началось 24 декабря.

Защита заявила, что к солдату-срочнику нужно проявить сострадание, так как он подвергался в части издевательствам. Сам Шамстудинов произнес последнее слово, в котором раскаялся в содеянном и заявил, что не понял, как «все произошло»: «Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», — заявил Шамстудинов. Он попросил прощения у родственников погибших.

Дело солдата-срочника поручили рассматривать суду присяжных, которых, впрочем, смогли отобрать только со второго раза. «Состав присяжных сформирован, восемь основных и четыре запасных. Из всех претендентов двум был дан отвод, одному со стороны защиты, другому со стороны обвинения», — рассказал тогда адвокат Равиль Тугушев.

В октябре 2019 срочник Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из забайкальских военных частей. После этого против него возбудили дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег.

Впоследствии одного из рядовых его части Рустама Мухатова приговорили к условному сроку, а также обязали выплатить штраф размером 30 тысяч рублей по делу о неуставных отношениях в части. Следствие считает, что связи между стрельбой Шамсутдинова и дедовщиной, которой он подвергался со стороны Мухатова, нет.