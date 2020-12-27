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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Любовь Соболь отпустили из изолятора. Ее обвинили в нарушении неприкосновенности жилища

Общество5 071

5 071
 

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вышла из изолятора временного содержания, где она провела 48 часов. Ей предъявили обвинение, сообщает телеканал «Дождь».

«Все руководство МВД работало над раскрытием этого опасного преступления», — заявила она журналистам.

Она также рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов. Также ей назначили девять экспертиз.

Соболь задержали 25 декабря по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или его угрозой (ч. 2 ст. 139 УК) из-за посещения дома Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ и члена специальной группы, которая может быть причастна к отравлению политика Алексея Навального. Дело против юриста ФБК возбудили по заявлению некой Галины Субботиной, которую СМИ называют тещей Кудрявцева.

В квартиру Соболь сотрудники полиции пришли около 7 часов утра, нам начался обыск. Силовики изъяли всю технику юриста и членов ее семьи, а саму ее увезли на допрос в московское управление СК.

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Теги:
sn, изолятор, уголовное дело, соболь
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