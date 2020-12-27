Международная федерация хоккея инициировала расследование в отношении президента Федерации хоккея Беларуси

Международная федерация хоккея (IIHF) инициировала расследование в отношении президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля.

Он заявил, что, по данным белорусских СМИ, «человека, похожего на Баскова», видели на «Площади перемен» вечером 12 ноября, когда неизвестные в масках избили одного из участников протестов в Беларуси Романа Бондаренко. Впоследствии Бондаренко умер в реанимации. Сам Басков заявлял, что не имеет отношения к смерти Бондаренко.

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование», — сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что получил ответ от IIHF на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. В нем также сообщается о начале расследования относительно Баскова. Сам фонд ранее призвал IIHF рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова «в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта».

Читайте также Оппозиция готовит белорусский трибунал. Зверское убийство минчанина Романа Бондаренко подняло новую волну протеста против режима Лукашенко

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. Санкции коснутся и Баскова — он является членом исполкома НОК Беларуси.

МОК заморозил и финансирование белорусского комитета, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году, и зимним играм 2022 года в Пекине. Стипендии МОК теперь будет выплачивать белорусским спортсменам напрямую, а не через национальный комитет.