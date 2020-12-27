ФССП: более миллиона пенсионеров в России являются должниками по кредитам

Более миллиона пенсионеров в России попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По состоянию на 1 ноября «на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций», заявили в ФССП. Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова (около 50%), однако среди них — 1,3 млн людей пенсионного возраста.

«На них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей», — добавили в ФССП.

Всего с начала года приставы взыскали с «должников «более 111,3 млрд рублей. Как уточняет «РИА Новости», из-за долгов невыездными из страны стали более 4,1 млн россиян, в основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.

Ранее издание «Важные истории» провели исследование и выяснили, что самое распространенное преступление среди российских пенсионеров — кража, при этом чаще всего они крадут мелкие суммы денег, продукты или другие недорогие предметы.

Директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев тогда заявлял, что большинство тех, кто совершает кражи, «не имеет доступа к более дорогим, более ценным объектам».