В Москве задержали 10 участников акции против строительства дублера Кутузовского проспекта

В Следственном комитете (СК) по Воронежской области заявили, что проводят проверку сообщений о неоказании надлежащей помощи пожилой женщине, болевшей COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя следственного управления СК по Воронежской области.

Женщина проходила лечение от COVID-19 в Бобровской районной больнице. Как ранее утверждало издание «Блокнот Воронеж», женщину госпитализировали после обнаружения коронавируса, за ее состоянием и самочувствием «не следили», «она ничего не ела 15 дней и вскоре совсем не могла встать».

Когда пациентка ослабла, ее перевели в реанимацию, продолжает местное издание. Чтобы перевести женщину в другое отделение, сотрудники больницы «тащили ее по полу до выхода». Позднее врачи приняли решение направить женщину в клинику по месту жительства, но в тот же день она умерла, сообщил «Блокнот Воронеж».

В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области заявили, что в Бобровской районной больнице провели внутреннюю проверку, которая «не подтвердила сообщение». По данным ведомства, «из-за плохого аппетита» женщине внутривенно вводили поддерживающие препараты, которые компенсируют питательные вещества.

«18 декабря 2020 года после нормализации самочувствия в стабильном состоянии пациентку выписали и транспортировали в Таловскую райбольницу для дальнейшего стационарного лечения. После госпитализации в Таловскую райбольницу у больной произошла внезапная непредотвратимая тромбоэмболия, которая не могла быть прогнозирована», — уверили в департаменте.

Это не первый случай, показывающий перегрузку здравоохранения и проблемы в регионах в связи с пандемией COVID-19. 21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение.

Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.