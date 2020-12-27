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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В Москве задержали 10 участников акции против строительства дублера Кутузовского проспекта

Общество16

16
 

В Москве в районе Кутузовского проспекта задержали как минимум 10 участников акции в защиту Яблоневого сада, расположенного на Славянском бульваре. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных — активиста Константина Фокина. 

Прямую трансляцию вел канал Activatica. Как уточняет ОВД-Инфо, корреспондентка Activatica Анна Николаева также была задержана. Задержанных везут в ОВД «Фили-Давыдково».

Активисты уверяют, что под реконструкцию северного дублера Кутузовского проспекта попадают парк с трехсотлетними дубами на Ивана Франко, Яблоневый сад на Славянском бульваре и Старорублевская роща. На сайте московских властей, где опубликован план реконструкции, утверждается, что дорога пройдет вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги по промзонам, не затрагивая Яблоневый сад.

Власти Москвы уверяют, что дублер станет новой вылетной магистралью, которая сделает «более комфортным въезд на платный дублер трассы М-1 „Беларусь“ и улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк». Строительство трассы планируют закончить к концу 2021 года.

Теги:
экоактивисты, задержания, ng

СК по Воронежской области пообещал проверить сообщения о неоказании помощи пожилой пациентке с COVID-19

Общество350

350
 

В Следственном комитете (СК) по Воронежской области заявили, что проводят проверку сообщений о неоказании надлежащей помощи пожилой женщине, болевшей COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя следственного управления СК по Воронежской области.

Женщина проходила лечение от COVID-19 в Бобровской районной больнице. Как ранее утверждало издание «Блокнот Воронеж», женщину госпитализировали после обнаружения коронавируса, за ее состоянием и самочувствием «не следили», «она ничего не ела 15 дней и вскоре совсем не могла встать».

Когда пациентка ослабла, ее перевели в реанимацию, продолжает местное издание. Чтобы перевести женщину в другое отделение, сотрудники больницы «тащили ее по полу до выхода». Позднее врачи приняли решение направить женщину в клинику по месту жительства, но в тот же день она умерла, сообщил «Блокнот Воронеж».

В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области заявили, что в Бобровской районной больнице провели внутреннюю проверку, которая «не подтвердила сообщение». По данным ведомства, «из-за плохого аппетита» женщине внутривенно вводили поддерживающие препараты, которые компенсируют питательные вещества.

«18 декабря 2020 года после нормализации самочувствия в стабильном состоянии пациентку выписали и транспортировали в Таловскую райбольницу для дальнейшего стационарного лечения. После госпитализации в Таловскую райбольницу у больной произошла внезапная непредотвратимая тромбоэмболия, которая не могла быть прогнозирована», — уверили в департаменте.

Это не первый случай, показывающий перегрузку здравоохранения и проблемы в регионах в связи с пандемией COVID-19. 21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. 

Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.

Теги:
ng, коронавирус, воронеж
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