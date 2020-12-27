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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Мужчина умер в московском метро во время задержания полицейскими

Общество53 753

53 753
 

На станции метро «Щукинская» в Москве во время задержания полицейскими скончался мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В ведомстве агентству заявили, что 26 декабря около 18:00 в вестибюле метро мужчина начал «неадекватно себя вести», «пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских», а также «оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление». В связи с этим силовики решили доставить его в отдел «для разбирательства».

«В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — заявили в ГУ МВД.

 

Как видно на кадрах, опубликованных радиостанцией «Говорит Москва», на мужчине были приспущены штаны, во время задержания он упал около выхода из станции метро. Сотрудники полиции держали его руки за спиной. В пресс-службе ГУ МВД Москвы не прокомментировали, что происходило до этого момента.

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Теги:
полиция, метро, смерть, ng
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