Собянин анонсировал старт вакцинации жителей Москвы старше 60 лет с 28 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 декабря жители столицы старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом мэр сообщил в своем блоге.

«Пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — уверил Собянин.

Накануне, 26 декабря, Минздрав России одобрил применение вакцины от COVID-19 «Спутник V» для людей старше 60 лет. «Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», — заявил тогда министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам Мурашко, безопасность вакцины для граждан старше 60 лет была подтверждена в ходе исследований.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.

Препарат «Спутник V», созданный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В России уже зарегистрировали и другую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», третья находится в стадии испытаний.