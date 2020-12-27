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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В России выявили еще 28284 новых случаев COVID за сутки
В России за сутки выявили 28284 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 26 декабря, за сутки во всей стране выявили 29258 новых случаев COVID.
Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3050248. В Москве за последний день выявили 6620 новых заболевших COVID-19 — это на 860 меньше, чем накануне.
В Санкт-Петербурге выявили 3761 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1609, в Нижегородской области — 499, в Свердловской области — 409.
За сутки в России умерли 552 инфицированных COVID-19 пациентов. Всего в стране вследствие коронавируса скончались 54778 человек.
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 18,9 млн), Индии (более 10 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что 29 декабря в стране начнется вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». На этой неделе в Аргентину доставили 300 тыс. доз российской вакцины, в январе в страну направят пять млн доз, в феврале — еще 14 млн.
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