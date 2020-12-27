В России выявили еще 28284 новых случаев COVID за сутки

В России за сутки выявили 28284 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 26 декабря, за сутки во всей стране выявили 29258 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3050248. В Москве за последний день выявили 6620 новых заболевших COVID-19 — это на 860 меньше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3761 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1609, в Нижегородской области — 499, в Свердловской области — 409.

За сутки в России умерли 552 инфицированных COVID-19 пациентов. Всего в стране вследствие коронавируса скончались 54778 человек.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 18,9 млн), Индии (более 10 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что 29 декабря в стране начнется вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». На этой неделе в Аргентину доставили 300 тыс. доз российской вакцины, в январе в страну направят пять млн доз, в феврале — еще 14 млн.