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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Гинцбург: Центр имени Гамалеи получил грант на разработку «коктейля из антител» для лечения коронавируса

Общество37

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который совместно с Минобороны России создал вакцину от коронавируса «Спутник V», получил грант на разработку препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител. Это аналог препарата, которым лечился действующий президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга.

По его словам, результаты разработок представят в конце 2021 года. «Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают (от вируса и находятся — ред.) в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — уверил Гинцбург.

Он также добавил, что центр работает над созданием вакцины, которая одновременно будет защищать и от COVID-19, и от гриппа. 

О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. Врач Трампа Шон Конли сообщал, что Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Спустя четыре дня президента выписали из больницы, он вернулся в Белый дом. Газета The New York Times тогда подсчитала, что лечение Трампа обошлось в более чем 100 тысяч долларов.

Теги:
антитела, ng, коронавирус
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