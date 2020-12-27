Песков сообщил об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса в 2020 году не состоится. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет, — уверил Песков. — Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей — ред.), ТПП (Торгово-промышленной палаты — ред.). <…> Все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса», — заявил пресс-секретарь.

Песков не сообщил конкретной причины, из-за которой встречу с бизнесменами решили отменить.

Путин традиционно каждый год в конце декабря встречается с представителями бизнеса. В прошлом году встреча прошла 25 декабря, на ней в Большом Кремлевском дворце присутствовали председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин и другие бизнесмены.

Ранее, в конце ноября, Песков заявил, что речи о новом пакете мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в связи со второй волной пандемии коронавируса «пока нет», так как «в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать».

По его словам, в марте — мае, когда нарастала первая волна пандемии коронавируса, ситуация была «кардинально другая»: «Весной мы фактически останавливались, уходили на локдаун», — уверил пресс-секретарь.