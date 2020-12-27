В Евросоюзе стартовала вакцинация от коронавируса

В странах Евросоюза начали вакцинацию граждан от COVID-19. Препарат получат жители Германии, Италии, Испании, Франции, Австрии, Болгарии и Чехии. Вакцинация добровольная и бесплатная для граждан всех стран.

Единственным одобренным европейским регулятором препаратом от COVID-19 является вакцина BNT162b, разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech. Евросоюз договорился о покупке 200 млн доз вакцины с возможностью приобретения еще 100 млн. Население всех стран Евросоюза — около 450 млн человек.

В Германии вакцину в первую очередь получат пожилые граждане. Препарат получат обитатели домов престарелых, персонал таких домов и граждане старше 80 лет. В приоритетном порядке вакцину получат сотрудники социальных служб и медики, которые работают в отделениях интенсивной терапии и в службах скорой помощи.

Во Франции 27 декабря прививки сначала сделают в нескольких домах престарелых в Париже и Бургундии, затем начнут прививать пожилых граждан. С февраля стартует вакцинация тех, кто находится в группе риска и имеет хронические заболевания.

Одна из самых массовых поставок вакцины (1,8 млн доз) будет в Италии. Там вакцину также распределят между медиками, социальными работниками, пожилыми гражданами и другими уязвимыми категориями граждан. Похожие стратегии вакцинации начнутся в Испании, Австрии и других странах ЕС.

Ранее Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия и Люксембург, а также Швейцария (не входит в ЕС) заключили договор о координации стратегий вакцинации. Это, по мнению подписавших договор стран, поможет способствовать «быстрому обмену информацией» о ходе и результатах вакцинации между странами.

В Великобритании 8 декабря уже началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech. Его использование одобрили также Канада и Мексика. По данным разработчиков, эффективность вакцины BioNTech и Pfizer составляет 95%. В первую очередь в Великобритании начали вакцинировать пожилых людей и медработников. Человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели.