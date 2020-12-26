Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию

16-летняя Анна Щербакова завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию. Победительницей национального турнира она становится уже третий раз.

Подопечная Этери Тутберидзе получила 183,79 балла за свою произвольную программу, еще 106,70 балла — за технику. В сумме она набрала 264,10 балла.

Недавно девушка перенесла двустороннюю пневмонию и накануне турнира признавалась, что не совсем еще оправилась от последствий болезни.

Серебро и бронзу на чемпионате в Челябинске завоевали Камила Валиева (254,01 балла) и Александра Трусова (246,37 балла). В соревнованиях спортивных пар чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На втором месте — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а на третьем — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.