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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В Петербурге на акции у посольства Беларуси задержали 15 человек 

Общество3

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Полиция Санкт-Петербурга задержала 15 человек у посольства Беларуси, где они собрались в поддержку протестующих в Минске. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа». 

Среди них были журналисты — корреспонденты «Север.Реалии» Михаил Грачев и «Северо-Запад. МБХ медиа» Станислав Савончик. Один из сотрудников СМИ показал полицейским пресс-карту, но те все равно увели его в автозак. Теперь задержанных везут в отдел полиции №1. 

Правоохранители объяснили задержание участием в несанкционированной массовой акции. У активистов был бело-красно-белый зонт и другие вещи с символикой. 

Граждане России и Беларуси, проживающие в северной столице, уже 139-й день выходят к посольству в знак солидарности с протестующими против насилия силовиков и фальсификаций на выборах, победителем которых ЦИК соседней республики объявил Александра Лукашенко. Один из активистов и представитель белорусского землячества Артур Грунтов рассказал, что накануне правоохранители предупредили его о запрете использовать бело-красно-белую символику возле посольства.

Теги:
sn, задержание, протесты, беларусь

ОАК: с «самолета Судного дня» украли оборудование, не связанное с его назначением

Общество275

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Оборудование, украденное с «самолета Судного дня» Ил-80 в Таганроге, не было связано с его непосредственным функциональным предназначением. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры», — уточнили в корпорации.

Сейчас на аэродроме Таганрог-Южный усилена охрана.

Оборудование с самолета, предназначенного для эвакуации государственного руководства в случае опасности, украли в начале декабря. С воздушного судна в ходе планового ремонта пропали 39 блоков и пять плат радиостанций. В следственном управлении УМВД России в Таганроге сообщили, что ущерб составил более миллиона рублей.

Ил-80, который называют«самолетом Судного дня», также известен как «воздушный командный пункт». С 1987 года выпустили только четыре таких лайнера. В случае войны Ил-80 должен принять на борт высшее военное руководство и обеспечить бесперебойное управление Вооруженными силами России.

Теги:
sn, авиация, самолеты, кража
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