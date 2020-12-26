В Петербурге на акции у посольства Беларуси задержали 15 человек 

Полиция Санкт-Петербурга задержала 15 человек у посольства Беларуси, где они собрались в поддержку протестующих в Минске. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

Среди них были журналисты — корреспонденты «Север.Реалии» Михаил Грачев и «Северо-Запад. МБХ медиа» Станислав Савончик. Один из сотрудников СМИ показал полицейским пресс-карту, но те все равно увели его в автозак. Теперь задержанных везут в отдел полиции №1.

Правоохранители объяснили задержание участием в несанкционированной массовой акции. У активистов был бело-красно-белый зонт и другие вещи с символикой.

Граждане России и Беларуси, проживающие в северной столице, уже 139-й день выходят к посольству в знак солидарности с протестующими против насилия силовиков и фальсификаций на выборах, победителем которых ЦИК соседней республики объявил Александра Лукашенко. Один из активистов и представитель белорусского землячества Артур Грунтов рассказал, что накануне правоохранители предупредили его о запрете использовать бело-красно-белую символику возле посольства.