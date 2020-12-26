Оборудование, украденное с «самолета Судного дня» Ил-80 в Таганроге, не было связано с его непосредственным функциональным предназначением. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры», — уточнили в корпорации.

Сейчас на аэродроме Таганрог-Южный усилена охрана.

Оборудование с самолета, предназначенного для эвакуации государственного руководства в случае опасности, украли в начале декабря. С воздушного судна в ходе планового ремонта пропали 39 блоков и пять плат радиостанций. В следственном управлении УМВД России в Таганроге сообщили, что ущерб составил более миллиона рублей.

Ил-80, который называют«самолетом Судного дня», также известен как «воздушный командный пункт». С 1987 года выпустили только четыре таких лайнера. В случае войны Ил-80 должен принять на борт высшее военное руководство и обеспечить бесперебойное управление Вооруженными силами России.