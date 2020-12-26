Власти Японии закрывают въезд в страну из-за нового штамма коронавируса

Япония закрыла границы со всеми странами из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает местная газета «Емиури Симбун».

Запрет на въезд в страну вступит в силу уже с понедельника и будет действовать до конца января 2021 года. Иностранцам с долгосрочными визами и гражданам Японии, выехавшим за границу, вернуться на родину разрешат, однако им придется соблюдать двухнедельный карантин после приезда.

Кроме того, тем, кто приехал из стран, где выявили новый штамм коронавируса, придется на въезде показать отрицательный результат теста на коронавирус.

Об обнаружении нового штамма коронавируса на прошлой неделе объявили власти Великобритании. Согласно результатам исследований, такой вирус может распространяться на 70% быстрее, чем обычный COVID-19. Случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Дании, Швеции, Испании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, Италии, Швейцарии, Израиле.

Вскоре после этого Россия и ряд других стран ограничили авиасообщение с Великобританией. Полеты из России приостановили на неделю с 22 декабря.