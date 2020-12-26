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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Власти Японии закрывают въезд в страну из-за нового штамма коронавируса

Общество44

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Япония закрыла границы со всеми странами из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает местная газета «Емиури Симбун».

Запрет на въезд в страну вступит в силу уже с понедельника и будет действовать до конца января 2021 года. Иностранцам с долгосрочными визами и гражданам Японии, выехавшим за границу, вернуться на родину разрешат, однако им придется соблюдать двухнедельный карантин после приезда.

Кроме того, тем, кто приехал из стран, где выявили новый штамм коронавируса, придется на въезде показать отрицательный результат теста на коронавирус. 

Об обнаружении нового штамма коронавируса на прошлой неделе объявили власти Великобритании. Согласно результатам исследований, такой вирус может распространяться на 70% быстрее, чем обычный COVID-19. Случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Дании, Швеции, Испании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, Италии, Швейцарии, Израиле.

Вскоре после этого Россия и ряд других стран ограничили авиасообщение с Великобританией. Полеты из России приостановили на неделю с 22 декабря.

Теги:
sn, инфекция, коронавирус, япония

ОНК: Соболь допросили пять раз подряд и провели ей очную ставку с тещей одного из предполагаемых отравителей Навального

Общество822

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Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь допросили пять раз подряд за 16 часов, после чего ее и перевели в статус подозреваемой по делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщила в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. 

Она также рассказала, что дело ведут шесть следователей. Соболь провели несколько очных ставок, одну из них — с тещей предполагаемого участника отравления политика Алексея Навального Константина Кудрявцева. 

«Причем эта очная ставка проходила в десять вечера. Она с адвокатом возражала против проведения очной ставки в такое позднее время, но им отказали», — сообщила Литвинович. 

Она добавила, что Соболь поместили в трехместную камеру. Чувствует себя задержанная нормально.

Вчера сотрудники полиции пришли в квартиру Соболь c обыском. Они изъяли всю технику юриста и членов ее семьи, а саму ее увезли на допрос в московское управление СК, после чего задержали ее на 48 часов. 

За несколько дней до этого Соболь задержали возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — после того, как Навальный сообщил о разговоре с ним. Позже Соболь оштрафовали на тысячу рублей за «неповиновение сотруднику полиции».

Теги:
соболь, онк, em
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