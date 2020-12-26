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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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ОНК: Соболь допросили пять раз подряд и провели ей очную ставку с тещей одного из предполагаемых отравителей Навального

Общество6

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Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь допросили пять раз подряд за 16 часов, после чего ее и перевели в статус подозреваемой по делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщила в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. 

Она также рассказала, что дело ведут шесть следователей. Соболь провели несколько очных ставок, одну из них — с тещей предполагаемого участника отравления политика Алексея Навального Константина Кудрявцева. 

«Причем эта очная ставка проходила в десять вечера. Она с адвокатом возражала против проведения очной ставки в такое позднее время, но им отказали», — сообщила Литвинович. 

Она добавила, что Соболь поместили в трехместную камеру. Чувствует себя задержанная нормально.

Вчера сотрудники полиции пришли в квартиру Соболь c обыском. Они изъяли всю технику юриста и членов ее семьи, а саму ее увезли на допрос в московское управление СК, после чего задержали ее на 48 часов. 

За несколько дней до этого Соболь задержали возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — после того, как Навальный сообщил о разговоре с ним. Позже Соболь оштрафовали на тысячу рублей за «неповиновение сотруднику полиции».

Теги:
соболь, онк, em
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