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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
ОНК: Соболь допросили пять раз подряд и провели ей очную ставку с тещей одного из предполагаемых отравителей Навального
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь допросили пять раз подряд за 16 часов, после чего ее и перевели в статус подозреваемой по делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщила в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
Она также рассказала, что дело ведут шесть следователей. Соболь провели несколько очных ставок, одну из них — с тещей предполагаемого участника отравления политика Алексея Навального Константина Кудрявцева.
«Причем эта очная ставка проходила в десять вечера. Она с адвокатом возражала против проведения очной ставки в такое позднее время, но им отказали», — сообщила Литвинович.
Она добавила, что Соболь поместили в трехместную камеру. Чувствует себя задержанная нормально.
Вчера сотрудники полиции пришли в квартиру Соболь c обыском. Они изъяли всю технику юриста и членов ее семьи, а саму ее увезли на допрос в московское управление СК, после чего задержали ее на 48 часов.
За несколько дней до этого Соболь задержали возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — после того, как Навальный сообщил о разговоре с ним. Позже Соболь оштрафовали на тысячу рублей за «неповиновение сотруднику полиции».