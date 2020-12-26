Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

Умер перешедший на сторону СССР британский разведчик

Общество2

2
 

Скончался разведчик Джордж Блейк, сообщили РБК в Службе внешней разведки. 

Блейку было 98 лет. Причиной его смерти в СВР назвали остановку сердца. 

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Блейка. «Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — говорится на сайте Кремля.

Блейк был офицером разведки Великобритании MI6. В 1950-х годах он перешел на сторону СССР и стал сотрудничать с КГБ.В 1961 году его раскрыл сотрудник разведки Польши, в Великобритании Блейка приговорили к 42 годам тюрьмы. Спустя несколько лет он смог сбежать из заключения в Москву. 

Теги:
смерть, разведка, em

В Хабаровске задержали около 20 участников акции в поддержку Фургала

Общество169

169
 

В Хабаровске полиция задержала как минимум 17 участников акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «ОВД-Инфо». 

На некоторых задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Сотрудницу штаба Навального Марию Нуйкину полицейские не стали доставлять в отдел, ее сразу отпустили. Остальных задержанных доставили в три отдела полиции Хабаровска. 

Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с июля, когда экс-губернатора задержали и арестовали, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам он свою вину не признает.

Теги:
хабаровск, задержания, em
Больше интересного в вашей ленте
Механик из Питера вложил в Ниву миллион, объединив её с BMW 3. Показываю эту идеальную Ниву - жаль что такое не делает…
Вы будете видеть меньше такого
Скудная обстановка дома Тамары Гвердцители: как «Идеальный ремонт» преобразил гостиную певицы
Вы будете видеть меньше такого
Как я обуривальщиков обманывал. Разложил скумбрию у своих лунок на Волге. Рассказываю их реакцию
Вы будете видеть меньше такого
Топ 6 моментов в фильмах, когда Голливуд не смог справиться с Русским языком
Вы будете видеть меньше такого
Как советские актрисы выглядели в сегодняшнем возрасте своих дочерей?
Вы будете видеть меньше такого
Какой холодильник самый надежный? Рейтинг лучших холодильников
Вы будете видеть меньше такого
В погоне за мечтой парень установил в советский лимузин 12-и цилиндровый мотор. Показываю этот повседневный автомобиль
Вы будете видеть меньше такого
Смешные фото пользователей, которые попытались защитить новогодние елки от домашних животных (получилось гениально)
Вы будете видеть меньше такого
Приехала во Вьетнам и застряла из-за ковида на неопределенное время
Вы будете видеть меньше такого
«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова
Вы будете видеть меньше такого
Русские студенты сумели собрать уникальный автомобиль, который будут производить. Показываю, этот аппарат
Вы будете видеть меньше такого
3 лучших смартфона на долгие года. Соотношение цены к качеству "космос", а не как у Айфона.
Вы будете видеть меньше такого
15 капель и черенки пустят корни за несколько часов. Рассказываю, как приготовить натуральный раствор для…
Вы будете видеть меньше такого
Современные русские певицы — не «поющие трусы»: 5 ярких примеров
Вы будете видеть меньше такого
5 инноваций Helly Hansen, которые сделали этот бренд знаменитым
Вы будете видеть меньше такого
Парень из Минеральных Вод вложил в ЛуАЗ 1 млн рублей, убрав из него всё плохое. В авто 300 изменений - показываю…
Вы будете видеть меньше такого
Мужчина всем казался простым советским электриком, пока в его дом не зашли милиционеры
Вы будете видеть меньше такого
Некрасивые истории красивого кино: что осталось за кадром советских фильмов
Вы будете видеть меньше такого
21 факт, который может спасти вам жизнь
Вы будете видеть меньше такого
Монтаж натяжного потолка и поклейка обоев: какую из этих работ следует сделать раньше
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera