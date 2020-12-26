Умер перешедший на сторону СССР британский разведчик

Скончался разведчик Джордж Блейк, сообщили РБК в Службе внешней разведки.

Блейку было 98 лет. Причиной его смерти в СВР назвали остановку сердца.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Блейка. «Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — говорится на сайте Кремля.

Блейк был офицером разведки Великобритании MI6. В 1950-х годах он перешел на сторону СССР и стал сотрудничать с КГБ.В 1961 году его раскрыл сотрудник разведки Польши, в Великобритании Блейка приговорили к 42 годам тюрьмы. Спустя несколько лет он смог сбежать из заключения в Москву.