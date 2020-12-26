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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Умер перешедший на сторону СССР британский разведчик
Скончался разведчик Джордж Блейк, сообщили РБК в Службе внешней разведки.
Блейку было 98 лет. Причиной его смерти в СВР назвали остановку сердца.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Блейка. «Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — говорится на сайте Кремля.
Блейк был офицером разведки Великобритании MI6. В 1950-х годах он перешел на сторону СССР и стал сотрудничать с КГБ.В 1961 году его раскрыл сотрудник разведки Польши, в Великобритании Блейка приговорили к 42 годам тюрьмы. Спустя несколько лет он смог сбежать из заключения в Москву.
В Хабаровске задержали около 20 участников акции в поддержку Фургала
В Хабаровске полиция задержала как минимум 17 участников акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «ОВД-Инфо».
На некоторых задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Сотрудницу штаба Навального Марию Нуйкину полицейские не стали доставлять в отдел, ее сразу отпустили. Остальных задержанных доставили в три отдела полиции Хабаровска.
Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с июля, когда экс-губернатора задержали и арестовали, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам он свою вину не признает.