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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В Хабаровске задержали около 20 участников акции в поддержку Фургала

Общество3

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В Хабаровске полиция задержала как минимум 17 участников акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «ОВД-Инфо». 

На некоторых задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Сотрудницу штаба Навального Марию Нуйкину полицейские не стали доставлять в отдел, ее сразу отпустили. Остальных задержанных доставили в три отдела полиции Хабаровска. 

Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с июля, когда экс-губернатора задержали и арестовали, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам он свою вину не признает.

Теги:
хабаровск, задержания, em

Конституционный суд разрешил российским властям не платить экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов

Общество1 488

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Конституционный суд 24 декабря принял постановление, по которому российские власти, несмотря на решение международного арбитража в Гааге, могут не платить бывшим акционерам компании ЮКОС 57 млрд долларов. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си». 

Разрешение не платить средства бывшим акционерам ЮКОСа связано с разъяснением постановления КС 2012 года № 8-П по проверке федерального закона «О международных договорах». Тогда суд разрешил властям России временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. 

Речь в постановлении шла о споре насчет договора по Таможенному союзу, но решение КС распространялось, в частности, на договор к Энергетической хартии. По последнему договору ЕСПЧ и назначил компенсацию экс-акционерам ЮКОСа. 

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов за экспроприацию активов в начале 2000-х годов. Еще 7 миллиардов было начислено в качестве пени. 

Первое решение о выплате принял Международный арбитражный суд в Гааге. Арбитраж тогда установил, что Россия в начале 2000-х провела «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги после апелляции Москвы отменил это решение. 

Теги:
конституционный суд, юкос, россия, em
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