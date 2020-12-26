Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

Конституционный суд разрешил российским властям не платить экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов

Общество4

4
 

Конституционный суд 24 декабря принял постановление, по которому российские власти, несмотря на решение международного арбитража в Гааге, могут не платить бывшим акционерам компании ЮКОС 57 млрд долларов. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си». 

Разрешение не платить средства бывшим акционерам ЮКОСа связано с разъяснением постановления КС 2012 года № 8-П по проверке федерального закона «О международных договорах». Тогда суд разрешил властям России временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. 

Речь в постановлении шла о споре насчет договора по Таможенному союзу, но решение КС распространялось, в частности, на договор к Энергетической хартии. По последнему договору ЕСПЧ и назначил компенсацию экс-акционерам ЮКОСа. 

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов за экспроприацию активов в начале 2000-х годов. Еще 7 миллиардов было начислено в качестве пенни. 

Первое решение о выплате принял Международный арбитражный суд в Гааге. Арбитраж тогда установил, что Россия в начале 2000-х провела «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги после апелляции Москвы отменил это решение. 

Теги:
конституционный суд, юкос, россия, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera