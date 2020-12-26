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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В ФСБ отчитались о задержании четырех человек в Махачкале по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники ФСБ накануне задержали в Махачкале четырех человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — заявили в ФСБ.
По данным сотрудников службы, задержанные принадлежат к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При обыске в доме, который сотрудники ФСБ назвали «конспиративным», были найдены боеприпасы и оружие. Силовики также заявили, что в телефонах задержанных нашли переписку с координаторами за пределами России.
Против задержанных возбуждено дело об участии в деятельности террористической организации. Помимо этого, решается вопрос о том, чтобы вменить им и организацию теракта.
Теги:фсб, задержание, em, махачкала
Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от COVID-19 «Спутник V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что минздрав одобрил применение вакцины от COVID-19 «Спутник V» для людей старше 60 лет.
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Мурашко, безопасность вакцины для граждан старше 60 лет была подтверждена в ходе исследований. Он также напомнил, что массовая вакцинация уже началась во всех российских регионах.
Препарат «Спутник V», созданный центром им. Гамалеи и Минобороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.
В Российском фонде прямых инвестиций говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.