В ФСБ отчитались о задержании четырех человек в Махачкале по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ накануне задержали в Махачкале четырех человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — заявили в ФСБ.

По данным сотрудников службы, задержанные принадлежат к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При обыске в доме, который сотрудники ФСБ назвали «конспиративным», были найдены боеприпасы и оружие. Силовики также заявили, что в телефонах задержанных нашли переписку с координаторами за пределами России.

Против задержанных возбуждено дело об участии в деятельности террористической организации. Помимо этого, решается вопрос о том, чтобы вменить им и организацию теракта.