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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от COVID-19 «Спутник V»

Общество2

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что минздрав одобрил применение вакцины от COVID-19 «Спутник V» для людей старше 60 лет. 

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»). 

По словам Мурашко, безопасность вакцины для граждан старше 60 лет была подтверждена в ходе исследований. Он также напомнил, что массовая вакцинация уже началась во всех российских регионах. 

Препарат «Спутник V», созданный центром им. Гамалеи и Минобороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В Российском фонде прямых инвестиций говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса. 

Теги:
em, коронавирус, вакцина, спутник v
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