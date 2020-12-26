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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В России число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн человек
За последние сутки в России выявили 29 258 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране достигло 3 021 964.
В Москве за сутки выявили 7 480 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 3 755, в Подмосковье — 1 615. В последнем регионе суточный прирост заболевших стал максимальным за пандемию.
Скончались от COVID-19 по стране за сутки 567 человек. Общее число пациентов, умерших от инфекции за пандемию в России, достигло 54 226. Выздоровели по стране 2 426 439 человек, из них 28 185 — за последние сутки.
Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Ее опережают США (свыше 18 млн случаев), Индия (более 10 млн) и Бразилия (почти 7,5 млн).
Теги:em, коронавирус, россия
Суд досрочно освободил от принудительных работ главу ингушского Центра «Э», осужденного по делу о пытках
Промышленный суд Владикавказа удовлетворил ходатайство бывшего главы ингушского Центра «Э» Тимура Хамхоева об условно-досрочном освобождении от принудительных работ. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на решение суда от 10 декабря.
В январе 2020 года суд заменил Хамхоеву оставшуюся часть срока в колонии более мягким наказанием.
В июле 2018 года его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
Его заместитель Сергей Хандогин получил четыре с половиной года условно. Оперативнику Алихану Быкову дали 10 лет строгого режима, начальнику одного из отделов Андрею Безносюку — шесть лет общего режима, оперативник Ису Аспиев получил пять с половиной лет, сотрудник ФСБ Мустафа Цороев — пять лет, а экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — три года.
В зависимости от роли каждого ингушские силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов.