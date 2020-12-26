В России число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн человек

За последние сутки в России выявили 29 258 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране достигло 3 021 964.

В Москве за сутки выявили 7 480 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 3 755, в Подмосковье — 1 615. В последнем регионе суточный прирост заболевших стал максимальным за пандемию.

Скончались от COVID-19 по стране за сутки 567 человек. Общее число пациентов, умерших от инфекции за пандемию в России, достигло 54 226. Выздоровели по стране 2 426 439 человек, из них 28 185 — за последние сутки.

Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Ее опережают США (свыше 18 млн случаев), Индия (более 10 млн) и Бразилия (почти 7,5 млн).