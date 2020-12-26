Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

В России число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн человек

Общество59

59
 

За последние сутки в России выявили 29 258 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране достигло 3 021 964. 

В Москве за сутки выявили 7 480 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 3 755, в Подмосковье — 1 615. В последнем регионе суточный прирост заболевших стал максимальным за пандемию. 

Скончались от COVID-19 по стране за сутки 567 человек. Общее число пациентов, умерших от инфекции за пандемию в России, достигло 54 226. Выздоровели по стране 2 426 439 человек, из них 28 185 — за последние сутки. 

Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Ее опережают США (свыше 18 млн случаев), Индия (более 10 млн) и Бразилия (почти 7,5 млн). 

Теги:
em, коронавирус, россия

Суд досрочно освободил от принудительных работ главу ингушского Центра «Э», осужденного по делу о пытках

Общество1 555

1 555
 

Промышленный суд Владикавказа удовлетворил ходатайство бывшего главы ингушского Центра «Э» Тимура Хамхоева об условно-досрочном освобождении от принудительных работ. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на решение суда от 10 декабря.

В январе 2020 года суд заменил Хамхоеву оставшуюся часть срока в колонии более мягким наказанием.  

В июле 2018 года его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Его заместитель Сергей Хандогин получил четыре с половиной года условно. Оперативнику Алихану Быкову дали 10 лет строгого режима, начальнику одного из отделов Андрею Безносюку — шесть лет общего режима, оперативник Ису Аспиев получил пять с половиной лет, сотрудник ФСБ Мустафа Цороев — пять лет, а экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — три года.

В зависимости от роли каждого ингушские силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов.

Теги:
sf, центр э, ингушетия, пытки
Больше интересного в вашей ленте
Как тракторист из колхоза гайцов в ловушку поймал
Вы будете видеть меньше такого
5 хороших актеров, которые всего одним фильмом изменили мнение зрителей о себе
Вы будете видеть меньше такого
5.4 литра, 12 цилиндров в "копейке". Этот автомобиль больше года не могут продать за 450 тысяч рублей. Показываю авто
Вы будете видеть меньше такого
Художник поместил героев голливудских фильмов в советское кино. И наоборот
Вы будете видеть меньше такого
Вы когда-нибудь заглядывали под картины в гостиницах? Если нет, то зря! Рассказываю, что можно найти
Вы будете видеть меньше такого
Монтаж угловой дровяной печи в деревянном доме.
Вы будете видеть меньше такого
Решил удивить жену и сделал яйцо наоборот. Показываю как сварить яйца желтком наружу
Вы будете видеть меньше такого
Шашлык из СССР. Повар узбек рассказал их рецепт, который я искал много лет. Лично повторил и получилось
Вы будете видеть меньше такого
Билайн сбросил до 20 тысяч рублей на топовые Samsung. Какие модели упали в цене
Вы будете видеть меньше такого
Негостеприимная деревушка. Реальная история газелиста
Вы будете видеть меньше такого
Опытный сантехник показал на примере, как заменить участок трубы не перекрывая воду (под давлением). Не знал, что так…
Вы будете видеть меньше такого
Спросил у иностранцев, как для них звучит русский язык? Особенно их поразила буква "Ы"
Вы будете видеть меньше такого
Смешные фото пользователей, которые попытались защитить новогодние елки от домашних животных (получилось гениально)
Вы будете видеть меньше такого
Русские студенты сумели собрать уникальный автомобиль, который будут производить. Показываю, этот аппарат
Вы будете видеть меньше такого
Отмена ОГЭ и ВПР, «заморозка» курсов повышения квалификации от профсоюза «Учитель»
Вы будете видеть меньше такого
Француз нашёл 90 невероятных зданий времён СССР. Фото поразили воображение
Вы будете видеть меньше такого
Самая красивая гимнастка завершила карьеру. Мы собрали лучшие фотографии и вспомнили причины всеобщей любви к Солдатовой
Вы будете видеть меньше такого
12 животных-качков, которые нарастили себе завидную мускулатуру без всяких спортзалов
Вы будете видеть меньше такого
Косолапый Напа всю жизнь прожил в неволе, грызя зубами прутья клетки, и лишь недавно ощутил вкус свободы
Вы будете видеть меньше такого
Теория цветоанализа внешности: как безошибочно подбирать нужный цвет волос или косметику(мой опыт)
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera