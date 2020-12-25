Суд досрочно освободил от принудительных работ главу ингушского Центра «Э», осужденного по делу о пытках

Промышленный суд Владикавказа удовлетворил ходатайство бывшего главы ингушского Центра «Э» Тимура Хамхоева об условно-досрочном освобождении от принудительных работ. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на решение суда от 10 декабря.

В январе 2020 года суд заменил Хамхоеву оставшуюся часть срока в колонии более мягким наказанием.

В июле 2018 года его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Его заместитель Сергей Хандогин получил четыре с половиной года условно. Оперативнику Алихану Быкову дали 10 лет строгого режима, начальнику одного из отделов Андрею Безносюку — шесть лет общего режима, оперативник Ису Аспиев получил пять с половиной лет, сотрудник ФСБ Мустафа Цороев — пять лет, а экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — три года.

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В зависимости от роли каждого ингушские силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и с причинением тяжких последствий, вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, грабеже, похищении личных важных документов и использовании заведомо подложных документов.