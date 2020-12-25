СПЧ направил Путину письмо в связи с принятыми Госдумой законами

Ряд членов Совета по правам человека (СПЧ) подписал адресованное президенту России Владимиру Путину письмо, касающееся принятых Государственной Думой законов. По информации «Новой газеты», председатель СПЧ Валерий Фадеев уже направил это письмо президенту.

В письме члены Совета указывают на то, что в принятых Госдумой законах об «иностранных агентах», регулировании просветительской деятельности, усложнения порядка проведения массовых мероприятий и других мер репрессивного характера не отражены позиции, обозначенные во время встречи Путина с СПЧ 10 декабря.

Авторы письма отметили, что по итогам встречи президент просил свою администрацию подготовить соответствующие предложения. В связи с этим члены СПЧ попросили вернуть законы в Госдуму на стадию первого чтения.

23 декабря Госдума в окончательном чтении приняла несколько законопроетков, ужесточающих наказания в отношении физических и юридических лиц.

Среди них закон, позволяющий приравнять физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием к «иностранным агентам».

Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Также Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают «цензуру» российских СМИ, а также закон, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать «противоправный контент», включая нецензурную брань. Соцсетям отведут 24 часа на решение о блокировке запрещенного контента, в том числе по жалобам пользователей.

Многие из законов, принятых Госдумой, сегодня одобрил Совет Федерации. В верхней палате российского парламента согласовали законы о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ, о запрете иностранного финансирования массовых акций, об уголовной ответственности за клевету в интернете, а также за «злостное» нарушение законов об иноагентах и другие.