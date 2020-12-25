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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Пашинян объявил о готовности уйти в отставку после внеочередных выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности покинуть пост по решению народа. Он написал об этом в фейсбуке.
По словам премьер-министра, он готов уйти с должности по решению народа, но готов и продолжить руководство страной в случае восстановления доверия.
«Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — написал он.
Пашинян предложил парламентским и заинтересованным политическим силам провести досрочные выборы в 2021 году.
Политический кризис и народные волнения в стране обострились после подписания Николом Пашиняном соглашения с Москвой и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Протестующие недовольны этим решением, называют его капитуляцией. Согласно документу, большая часть земель, ранее находящихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отошла Азербайджану.
О том, что Пашиняну следует уйти в отставку, ранее заявлял и президент Армении Армен Саркисян. «Считаю, что в этот период власть следует передать квалифицированному правительству национального согласия», — отметил он.