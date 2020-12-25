Роспотребнадзор приостановил деятельность клуба «Новая искренность» после визита силовиков на корпоратив

Роспотребнадзор приостановил до суда деятельность московского клуба «Новая искренность» после того, как полицейские пришли на корпоратив правозащитной организации «Открытая Россия». Об этом сообщил один из владельцев заведения Михаил Светов.

По словам Светова, в клубе есть все необходимые для индивидуальной защиты средства.

«Настолько сделали все по правилам, когда открывались, что ментам приходится выдумывать про отсутствие санитайзеров и предъявлять за отсутствие маркировки на тряпках», — написал Светов.

23 декабря полицейские пришли на мероприятие правозащитной организации «Открытая Россия» в клубе «Новая искренность». Они проверяли акцизные марки на бутылках и наличие перчаток у посетителей. На одну из участниц мероприятия составили протокол о нарушении масочного режима (20.6.1 КоАП).