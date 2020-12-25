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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Роспотребнадзор приостановил деятельность клуба «Новая искренность» после визита силовиков на корпоратив

Общество165

165
 

Роспотребнадзор приостановил до суда деятельность московского клуба «Новая искренность» после того, как полицейские пришли на корпоратив правозащитной организации «Открытая Россия». Об этом сообщил один из владельцев заведения Михаил Светов.

По словам Светова, в клубе есть все необходимые для индивидуальной защиты средства. 

«Настолько сделали все по правилам, когда открывались, что ментам приходится выдумывать про отсутствие санитайзеров и предъявлять за отсутствие маркировки на тряпках», — написал Светов. 

23 декабря полицейские пришли на мероприятие правозащитной организации «Открытая Россия» в клубе «Новая искренность». Они проверяли акцизные марки на бутылках и наличие перчаток у посетителей. На одну из участниц мероприятия составили протокол о нарушении масочного режима (20.6.1 КоАП).  

Теги:
sf, коронавирус, светов, роспотребнадзор

Роструд представил календарь выходных на 2021 год

Общество583

583
 

В России будет семь сокращенных рабочих недель в 2021 году. Новый календарь выходных РИА Новости представил Роструд. 

Трехдневная рабочая неделя будет в феврале. Россияне будут работать с 24 по 26 февраля и отдыхать с 21 по 23 февраля. При этом рабочий день за 22 число переносится на субботу 20 февраля. 

Скрин: РИА Новости 

Вторая неделя марта будет сокращенной из-за Международного женского дня. Две недели в мае также будут четырехдневными. 

День России в 2021 году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.  

В первую неделю ноября россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября. 

31 декабря 2021 года отметили в календаре как выходной день. 

Теги:
роструд, sf, новый год, выходной
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