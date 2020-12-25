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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Роструд представил календарь выходных на 2021 год

Общество307

307
 

В России будет семь сокращенных рабочих недель в 2021 году. Новый календарь выходных РИА Новости представил Роструд. 

Трехдневная рабочая неделя будет в феврале. Россияне будут работать с 24 по 26 февраля и отдыхать с 21 по 23 февраля. При этом рабочий день за 22 число переносится на субботу 20 февраля. 

Скрин: РИА Новости 

Вторая неделя марта будет сокращенной из-за Международного женского дня. Две недели в мае также будут четырехдневными. 

День России в 2021 году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.  

В первую неделю ноября россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября. 

31 декабря 2021 года отметили в календаре как выходной день. 

Теги:
роструд, sf, новый год, выходной

Суд арестовал основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk по делу о растрате

Общество359

359
 

Тверской районный суд арестовал на два месяца основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk, экс-сенатора от Амурской области Павла Масловского по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда. 

Накануне в «дочке» Petropavlovsk «Покровский рудник» прошли обыски по делу против Масловского. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что его подозревают в хищении финансовых активов предприятия на сумму более 95 млн рублей. В «Покровском руднике» говорили, что речь идет о сделке купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости, которую заключили в 2018 году. 

Petropavlovsk — одна из самых крупных золотодобывающих компаний России. Основная ее работа сосредоточена в Амурской области, где компания ведет свою деятельность с 1994 года. 

Теги:
арест, суды, em
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