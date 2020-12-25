Роструд представил календарь выходных на 2021 год

В России будет семь сокращенных рабочих недель в 2021 году. Новый календарь выходных РИА Новости представил Роструд.

Трехдневная рабочая неделя будет в феврале. Россияне будут работать с 24 по 26 февраля и отдыхать с 21 по 23 февраля. При этом рабочий день за 22 число переносится на субботу 20 февраля.

Скрин: РИА Новости

Вторая неделя марта будет сокращенной из-за Международного женского дня. Две недели в мае также будут четырехдневными.

День России в 2021 году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

В первую неделю ноября россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

31 декабря 2021 года отметили в календаре как выходной день.