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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Суд арестовал основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk по делу о растрате
Тверской районный суд арестовал на два месяца основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk, экс-сенатора от Амурской области Павла Масловского по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Накануне в «дочке» Petropavlovsk «Покровский рудник» прошли обыски по делу против Масловского. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что его подозревают в хищении финансовых активов предприятия на сумму более 95 млн рублей. В «Покровском руднике» говорили, что речь идет о сделке купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости, которую заключили в 2018 году.
Petropavlovsk — одна из самых крупных золотодобывающих компаний России. Основная ее работа сосредоточена в Амурской области, где компания ведет свою деятельность с 1994 года.
Бывшего вице-спикера парламента Бурятии отпустили из-под домашнего ареста по делу о смертельном ДТП
Советский районный суд Улан-Удэ отпустил из-под домашнего ареста бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова, обвиняемого в ДТП, в котором погибла 17-летрняя девушка. Об этом сообщает «Ариг Ус».
Меру пресечения Жамбалову заменили на запрет определенных действий. В региональном управлении СК заявили, что ее изменение не связано с расследованием дела. «Выводы следствия о виновности фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях остаются неизменными», — сообщили в ведомстве.
Издание отмечает, что расследование дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время его должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Авария произошла 5 января у бурятского села Батурино, когда Жамбалов вместе со знакомым бизнесменом Галустом Пилосяном возвращался с рыбалки. По их словам, на обратном пути они поменялись местами и за рулем джипа Жамбалова был именно Пилосян. Последний через несколько часов пришел в полицию и признал вину.
В апреле Жамбалова отправили под домашний арест, из партии «Единая Россия» из-за произошедшего его исключили. Пилосяна не заключили под стражу на время расследования из-за проблем со здоровьем.