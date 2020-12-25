Суд арестовал основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk по делу о растрате

Тверской районный суд арестовал на два месяца основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk, экс-сенатора от Амурской области Павла Масловского по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Накануне в «дочке» Petropavlovsk «Покровский рудник» прошли обыски по делу против Масловского. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что его подозревают в хищении финансовых активов предприятия на сумму более 95 млн рублей. В «Покровском руднике» говорили, что речь идет о сделке купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости, которую заключили в 2018 году.

Petropavlovsk — одна из самых крупных золотодобывающих компаний России. Основная ее работа сосредоточена в Амурской области, где компания ведет свою деятельность с 1994 года.