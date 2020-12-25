Бывшего вице-спикера парламента Бурятии отпустили из-под домашнего ареста по делу о смертельном ДТП

Советский районный суд Улан-Удэ отпустил из-под домашнего ареста бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова, обвиняемого в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает «Ариг Ус».

Меру пресечения Жамбалову заменили на запрет определенных действий. В региональном управлении СК заявили, что ее изменение не связано с расследованием дела. «Выводы следствия о виновности фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях остаются неизменными», — сообщили в ведомстве.

Издание отмечает, что расследование дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время его должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Авария произошла 5 января у бурятского села Батурино, когда Жамбалов вместе со знакомым бизнесменом Галустом Пилосяном возвращался с рыбалки. По их словам, на обратном пути они поменялись местами и за рулем джипа Жамбалова был именно Пилосян. Последний через несколько часов пришел в полицию и признал вину.

В апреле Жамбалова отправили под домашний арест, из партии «Единая Россия» из-за произошедшего его исключили. Пилосяна не заключили под стражу на время расследования из-за проблем со здоровьем.