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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Бывшего вице-спикера парламента Бурятии отпустили из-под домашнего ареста по делу о смертельном ДТП
Советский районный суд Улан-Удэ отпустил из-под домашнего ареста бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова, обвиняемого в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает «Ариг Ус».
Меру пресечения Жамбалову заменили на запрет определенных действий. В региональном управлении СК заявили, что ее изменение не связано с расследованием дела. «Выводы следствия о виновности фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях остаются неизменными», — сообщили в ведомстве.
Издание отмечает, что расследование дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время его должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Авария произошла 5 января у бурятского села Батурино, когда Жамбалов вместе со знакомым бизнесменом Галустом Пилосяном возвращался с рыбалки. По их словам, на обратном пути они поменялись местами и за рулем джипа Жамбалова был именно Пилосян. Последний через несколько часов пришел в полицию и признал вину.
В апреле Жамбалова отправили под домашний арест, из партии «Единая Россия» из-за произошедшего его исключили. Пилосяна не заключили под стражу на время расследования из-за проблем со здоровьем.
Теги:em, суды, мера пресечения
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании
Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
«Лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия», — говорится в постановлении, которое вступит в силу с 26 декабря.
На прошлой неделе власти власти Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.
После этого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией. Полеты из России приостановили на неделю с 22 декабря.
Помимо Великобритании, случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, Италии, Швейцарии, Израиле.