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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

Общество14

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Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия», — говорится в постановлении, которое вступит в силу с 26 декабря. 

На прошлой неделе власти власти Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

После этого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией. Полеты из России приостановили на неделю с 22 декабря. 

Помимо Великобритании, случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, ИталииШвейцарии, Израиле.  

Теги:
карантин, sf, коронавирус, мутация, великобритания
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