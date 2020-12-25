Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия», — говорится в постановлении, которое вступит в силу с 26 декабря.

На прошлой неделе власти власти Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

После этого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией. Полеты из России приостановили на неделю с 22 декабря.

Помимо Великобритании, случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР, Италии, Швейцарии, Израиле.