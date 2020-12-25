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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В Москве задержали пришедших поддержать аспиранта Мифтахова на суде по делу о разбитом окне в офисе «Единой России»
«Новая газета»редакция
У Головинского суда в Москве задержали 19 человек, пришедших поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова во время последнего заседания перед приговором по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
Задержанных «за незаконный пикет» повезли в ОВД «Коптево».
Друзья Мифтахова и активисты приехали к суду, чтобы поддержать аспиранта. В само здание людей не пустили, ссылаясь на ограничительные меры из-за коронавируса. Среди пришедших поддержать Мифтахова был активист Константин Котов, который на прошлой неделе вышел на свободу после отбывания срока за «неоднократное нарушение» закона о митингах (ст. 212.1 УК).
В суде Мифтахов произнес последнее слово, в котором рассказал о том, что был активистом «анарходвижения» и занимался проведением акций и борьбой с рейдерами. Он отметил, что из-за этой деятельности дело могли сфабриковать.
Оглашение приговора назначили на 12:00 11 января.
Ранее прокуратура попросила назначить Мифтахову шесть лет колонии. Помимо него, по делу о разбитом окне «Единой России» проходят еще двое. Прокурор попросил назначить Елене Горбань четыре года условно с испытательным сроком в пять лет, а Андрею Ейкину – два года условно с испытательным сроком в три года. Среди подсудимых только Мифтахов отказался признать вину.
Согласно версии обвинения, 31 января 2018 года все трое совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Горбань вменяют, что она разбила окно молотком, Алексей Кобаидзе (находится в розыске) бросил в офис дымовую шашку, Ейкин все происходящее снимал на видео, Святослав Речкалов (в розыске) опубликовал запись в интернете, а Мифтахов стоял вблизи и следил за обстановкой.