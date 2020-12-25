Совет Федерации одобрил законы о вытрезвителях, признании физлиц «иноагентами» и оскорблении чиновниками граждан 

Совет Федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политических объединений и еще более 80 законов. Трансляция пленарного заседания велась на сайте верхней палаты российского парламента.

Документ, цель которого — «недопущение иностранного вмешательства в дела России», предполагает запрет для признанных иноагентами граждан занимать государственные и муниципальные должности. Такие физлица будут обязаны подать заявление о включении их в специальный список и отчитываться в Минюсте о своей деятельности.

Также Совфед одобрил закон о возвращении системы вытрезвителей. Авторы законопроекта заверили, что документ не предусматривает сообщение работодателям о посещении их сотрудника подобного учреждения. «Только не должно быть сомнений, что пьяного человека привезут разденут, разуют и все отнимут. Очень много тревог на этот счет», — подчеркнула спикер Совфеда.

Нашел поддержку у сенаторов и закон о штрафах до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Этот же документ приравнивает оскорбления в интернете к публичным оскорблениям.

В Совфеде также согласовали законы о конфиденциальности данных силовиков, блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ, об ужесточении требований к работе журналистов на массовых акциях и признание очереди на пикет митингом, законы о запрете иностранного финансирования массовых акций, а также законы об уголовной ответственности за клевету в интернете и за «злостное» нарушение законов об иноагентах.

Кроме того, Совфед также поддержал и ряд законов, касающихся сельского хозяйства — в том числе — о пчеловодстве. «Надеюсь, что закон будет пчелок защищать. Так их жалко было, когда они начали погибать. Будем пчелок защищать», — прокомментировала только что принятый закон спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Также Совет Федерации одобрил документ, позволяющий приватизировать земли национальных парков. Закон предполагает возможность предоставления в собственность субъектов РФ или муниципалитетов земельных участков в границах населенных пунктов. Некоторую полемику вызвали и закон о мерах поддержки молодых специалистов. «Нас это уже не касается, мы уже постарше немного», — отметила Матвиенко. Впрочем, закон был все-таки принят.