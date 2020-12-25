СК возбудил против Любови Соболь уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК) против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Соболь в компании других лиц неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой женщины, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома», — говорится в заявлении СК.

По данным следователей, когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в помещение, «снимая свои противоправные действия на телефон». После этого юрист скрылась с места происшествия, отмечает СК.

Ранее сотрудники полиции пришли в квартиру Соболь c обыском. Они изъяли всю технику юриста и членов ее семьи, а саму ее увезли на допрос в московское управление СК.

Сотрудников «Навальный Live» Ольгу Ключникову и Акима Керимова, арестованных на семь суток за неподчинение полицейскому (ст. 19.3 КоАП), доставили в тот же СК для допроса по уголовному делу, сообщается в твиттере «Навальный Live». У Керимова сегодня также прошел обыск по месту прописки.

Адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал, что дело возбудили по заявлению Галины Субботиной, которая, по данным «Открытых медиа», является одним из собственников квартиры, где живет Константин Кудрявцев. Она может быть его тещей, утверждает издание.

Несколько дней назад Соболь задержали возле его дома — после того, как политик сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Позже ее оштрафовали на тысячу рублей за «неповиновение сотруднику полиции».