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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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«Мы медицинские издания не читаем»: Песков — о статье врачей берлинской клиники «Шарите» про отравление Навального

Общество49

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали статью в журнале Lancet о лечении политика Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» после отравления «Новичком». Его слова приводит «Интерфакс». 

«Мы медицинские издания не читаем», — сказал Песков. 

По его словам, информация об отравлении Навального отсутствует в публичном доступе. «Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось», — добавил пресс-секретарь. 

23 декабря берлинская клиника «Шарите», в которой Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о течении болезни пациента. 

В публикации утверждается, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

Ранее Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ, которая, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Песков заявил, что у Навального «наблюдается ярко выраженная мания преследования». 

Теги:
sf, шарите, отравление, навальный, песков
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