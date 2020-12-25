«Мы медицинские издания не читаем»: Песков — о статье врачей берлинской клиники «Шарите» про отравление Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали статью в журнале Lancet о лечении политика Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» после отравления «Новичком». Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы медицинские издания не читаем», — сказал Песков.

По его словам, информация об отравлении Навального отсутствует в публичном доступе. «Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось», — добавил пресс-секретарь.

23 декабря берлинская клиника «Шарите», в которой Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о течении болезни пациента.

В публикации утверждается, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

Ранее Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ, которая, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Песков заявил, что у Навального «наблюдается ярко выраженная мания преследования».